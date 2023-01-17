Турция достроила наземную часть газопровода к месторождению в Черном море "Сакарья"

Турция начнет откачивать газ с месторождения "Сакарья" в Черном море уже в марте 2023 года Фото: REUTERS

Турецкая госкомпания BOTAS завершила строительство газоизмерительной станции, соединенной с предприятием Филиос, а также укладку 36 км наземного трубопровода, который тянется от станции у моря к национальной газораспределительной системой страны. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Турция продолжает активно осваивать газовое месторождение "Сакарья" на шельфе Черного моря. Газ с месторождения "Сакарья" в Черном море начнет поступать потребителям в Турции уже в первом квартале (к концу марта) текущего года", - говорится в публикации. Газоизмерительная станция была построена меньше, чем за год, и уже готова к первым испытаниям.

По данным издания, газ будет поступать с месторождения примерно в 170 км от побережья на завод Филиос за счет трубопровода. Планируется, что на первом этапе будет прокачено 10 млн кубометров газа. Однако потенциал станции достигает 50 млн кубометров в сутки.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа с запасом в 58 миллиардов кубометров.

"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа…", - расказал Эрдоган в своем обращении к нации после заседания правительства.

В разработку Турция вложила около 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море.