Немцы сравнили планы ФРГ поставить Украине танки Leopard с эвтаназией Фото: REUTERS

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека, призвавшего разрешить Польше, а также другим странам поставит Украине немецкие танки Leopard 2.

Многие читатели уверены, что снабжение Киева военной техникой может усугубить украинский конфликт и привести к дальнейшей эскалации.

«Вот именно, продолжайте лить масло, пока вся Украина не сгорит, вот это действительно большое подспорье, эвтаназия, сделанная Хабеком», - написал один из комментаторов.

«Вы должны решить этот вопрос очень быстро, и при этом не в пользу Киева», - заявил другой, отметив, что в таком случае у президента Украины Владимира Зеленского «появится ясность, и он сможет сосредоточиться на мирных переговорах»

«Почему олигархическая экономика Украины не создает собственную военную промышленность?», - задался вопросом еще один читатель, призвав «поставить условия на дальнейшую поддержку».

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