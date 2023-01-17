Politico: Госсекретарь США Блинкен посетит Китай 5-6 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Госсекретарь Энтони Блинкен планирует посетить Китай 5-6 февраля 2023 и встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, руководитель Госдепартамента обсудит в КНР конфликт в Украине, ядерный арсенал Китая, совместную борьбу с наркоторговлей, а также возможный обмен заключенными из под стражи в Китае американцев.

Согласно прогнозам, китайский дипломат в ходе встречи может поднять вопрос о восстановлении контактов в военной сфере, действие которых приостановили после визита на Тайвань в августе 2022 года экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Напомним, Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен "топорно" провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И, из-за чего "потерпел фиаско", сообщает обозреватель Мелкулангара Бхадракумар в статье издания Asia Times.

По его словам, Блинкен, возомнив себя "мировым полицейским", попытался выведать детали переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с зампредом российского Совбеза Дмитрием Медведевым и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.