Чистая прибыль Сбербанка за 2022 год превысила 300 млрд руб.

Руководство Сбера подвело итоги работы банка в 2022 году. Финансисты отмечают, что ключевые показатели банка улучшились. Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что банк прошел проверку кризисом.

«2022 год стал серьезной проверкой нашей способности отвечать на внешние вызовы, быстро перестраивать бизнес и технологии. Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты. Нашим приоритетом оставалась поддержка клиентов, число которых выросло почти на 3 млн за год. Мы выдали более 15 трлн руб. корпоративных и 4.8 трлн руб. розничных кредитов, улучшили качество кредитного портфеля. Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила 300 млрд руб.», - пояснил Герман Греф.

В банке акцентировали внимание на ряде параметров. Количество розничных клиентов достигло 106.7 млн человек, а юридических лиц - превышает 3 млн компаний. Активность и вовлеченность цифровых клиентов остается на стабильно высоком уровне. Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0.3 млн за месяц и на 1.5 млн с начала года и превысило 5.7 млн. Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 0.8 млн за месяц и на 9.7 млн с начала года до 66.2 млн пользователей.

Розничный кредитный портфель в декабре вырос на 1.7% до 12 трлн руб., а с начала года - на 12.9%. Частным клиентам в декабре был выдан рекордный объем кредитов – 625 млрд руб. Главным драйвером стала ипотека, рост которой ускорился в ожидании изменения программ господдержки с 2023 года. Выдачи ипотечных кредитов в декабре были рекордными за всю историю банка и составили 382 млрд руб. На конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7.7 трлн руб.5, увеличившись более, чем на 20%5 за год. Также банк выдал максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 243 млрд руб. Особое внимание клиентов привлекали сезонные предложения по кредитам: ставка 4.5% в первый месяц и кешбэк 1.5% от ставки бонусами СберСпасибо для подписчиков СберПрайм+. Корпоративный кредитный портфель увеличился за месяц на 0.5%3 и на 12.4%3 с начала года, составив 18.8 трлн руб.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности снизилась за декабрь до 2.2%, что ниже уровня конца 2021 года.

Средства физических лиц выросли на 8.2% в декабре и за 12 месяцев 2022 года, превысив 18.3 трлн руб., в том числе за счет выгодных сезонных предложений и привлекательных условий для подписчиков СберПрайм+ и зарплатных клиентов.

В декабре банк заработал 125.5 млрд руб. чистой прибыли (+40.1% к 2021 году), а чистая прибыль за 2022 год превысила 300 млрд руб.