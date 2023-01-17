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НовостиЭкономика17 января 2023 12:55

В Британии узнали о проблемах западных банков при продаже бизнеса в России

Financial Times: Западные банки испытывают проблемы при продаже бизнеса в России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Западные банки испытывают проблемы при продаже бизнеса в России Фото: пресс-служба Raiffeisen Bank

Западные банки испытывают проблемы при продаже бизнеса в России Фото: пресс-служба Raiffeisen Bank

Некоторые западные банки столкнулись с проблемами при продаже своего бизнеса в России, сообщают британские СМИ.

По информации Financial Times, спустя почти год после начала конфликта на Украине «лишь немногим западным банкам удалось покинуть Россию, хотя и с большими затратами». Другие решили сохранить свой бизнес в РФ.

Невозможность продать российские активы связана с законом, который не позволяет иностранным владельцам из недружественных стран заключать сделки о продаже дочерних компаний без одобрения президента Владимира Путина, отмечается в сообщении. Под действие документа попали 45 банков, в частности австрийский Raiffeisen Bank International, итальянский UniCredit и американский Citigroup.

По мнению советников западных банков, этот закон помешает совершению некоторых обсуждаемых сделок и повлияет на условия других. Кроме того, они считают, что согласованные суммы сделок снизятся на 50%.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября 2022 российский президент утвердил список из 45 российских банков, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных государств.