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НовостиПолитика17 января 2023 12:56

На Украине испугались российских непобедимых ракет

Бывший советник Кучмы Соскин считает, что российские ракеты способны поразить центры принятия решений Киева
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
На Украине испугались российских непобедимых ракет

На Украине испугались российских непобедимых ракет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские ракеты практически невозможно уничтожить силами противовоздушной обороны ВСУ, поэтому они могут в любое время поразить центры принятия решений в Киеве. Такое мнение выразил экс-советник президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Оказывается, их (российские ракеты - прим. ред.) не сбивают. Вообще сбить их невозможно… Лозунг "верьте в ПВО, Вооруженные силы и ВВС" - это все брехня", - заявил он.

Также эксперт отметил, что Вооруженные силы РФ способны легко поразить президентскую администрацию, а также главные узлы веток власти.

Ранее экономист Соскин назвал Зеленского клоуном после заявления о будущем Украины. Также эксперт заявил, что президент Украины - неопытный руководитель.

Также ранее Соскин предрек развал фронта после поражения Украины в Соледаре. Советник бывшего президента Украины Кучмы обвинил Зеленского в том, что он загнал страну в тупик.

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