На Украине испугались российских непобедимых ракет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские ракеты практически невозможно уничтожить силами противовоздушной обороны ВСУ, поэтому они могут в любое время поразить центры принятия решений в Киеве. Такое мнение выразил экс-советник президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Оказывается, их (российские ракеты - прим. ред.) не сбивают. Вообще сбить их невозможно… Лозунг "верьте в ПВО, Вооруженные силы и ВВС" - это все брехня", - заявил он.

Также эксперт отметил, что Вооруженные силы РФ способны легко поразить президентскую администрацию, а также главные узлы веток власти.

Ранее экономист Соскин назвал Зеленского клоуном после заявления о будущем Украины. Также эксперт заявил, что президент Украины - неопытный руководитель.

Также ранее Соскин предрек развал фронта после поражения Украины в Соледаре. Советник бывшего президента Украины Кучмы обвинил Зеленского в том, что он загнал страну в тупик.

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