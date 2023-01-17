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НовостиОбщество17 января 2023 13:13

Начат сбор средств для семей четверых танцоров, погибших в страшном ДТП в Карелии

Жертвами аварии стали преподаватели школ танцев из Петербурга и Москвы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Коллеги погибших начали сбор средств

Коллеги погибших начали сбор средств

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коллеги учителей танцев, ставших жертвами страшного ДТП в Карелии, организовали сбор средств для помощи семьям погибших. Информация об этом размещена на сайте проекта JazzAid. Деньги пойдут родным и близким четверых преподавателей школ танцев из Петербурга и Москвы, разбившихся на трассе «Кола» 10 января.

- По данным регионального ГИБДД, в 19:02 в Кондопожском районе «Шкода Октавиа» вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с КамАЗом. Все, кто находился в легковой машине, погибли, - пишет «КарелИнформ».

Жертвами аварии стали известные танцоры Виктория Лещева, Василий Соловьев, Данила Корсаков и Артем Калганов, которые находились в Карелии на отдыхе.

Викторию и Данила 15 января похоронили в Петербурге, с Артемом простились 16 января в Москве. Василия похоронят на его родине – на Камчатке. Сейчас решается вопрос с доставкой тела.