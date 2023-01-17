США вводят визовые ограничения в отношении 25 лиц за "подрыв демократии" в Белоруссии

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Вашингтон вводят визовые ограничения в отношении 25 человек за «подрыв демократии» в Белоруссии. Такое заявление американского госсекретаря США Энтони Блинкена было распространено Госдепом во вторник, 17 января.

Как заявил Блинкен, власти Белоруссии «продолжают подавлять белорусский народ и его демократические устремления». В заявлении говорится, что ограничительные меры вводятся в отношении тех, кого Вашингтон называет «причастными к подавлению демократии» в республике.

«С целью ответить на нарушение прав человека, государственный департамент объявляет введение визовых ограничений в отношении 25 человек… за их участие в подрыве демократии», - сказано в заявлении госсекретаря США.

При этом в заявлении госсекретаря США список лиц, для которых ограничен въезд в страну, не приводится. Блинкен сообщил, что в данный список вошли члены Национального собрания (парламента) Белоруссии