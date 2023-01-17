Пользователи Twitter предрекли Зеленскому судьбу “раба своих спонсоров”

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой он поблагодарил Евросоюз за новый транш макрофинансовой помощи в размере трех миллиардов евро.

“Это кредит, чтобы выплатить другой кредит. Украина навсегда будет рабом своих спонсоров", - отметила Mira_Shwartz.

"Почему Евросоюз предоставляет деньги стране, не входящей в союз?" - задался вопросом AFC20220.

"Крупнейшая афера в истории человечества. Для вас, преступников, она хорошо не завершится", - добавил oldskooljedi23.

Напомним, Европейский союз во вторник, 17 января 2023 года, перевел Киеву 3 млрд евро, которые стали первым траншем в рамках программы кредитной макрофинансовой помощи Украине на общую сумму 18 млрд евро.

Ранее Европарламент одобрил пакет помощи Украине до 18 млрд евро на 2023 год.

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