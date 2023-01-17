Актрису Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Проводить актрису пришло множество людей Фото: Иван МАКЕЕВ

Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронили сегодня, 17 января, на Новодевичьем кладбище в Москве, об этом сообщает корреспондент KP.RU.

Он отметил, что прощание на Новодевичьем кладбище прошло сумбурно. На центральной площади установили шатер с постаментом для гроба. Вокруг собралось большое число людей.

Чурикову похоронили за Василием Лановым и Владимиром Меньшовым. Недалеко - на том же 5-м участке Новодевичьего кладбища - находится могила режиссера Марка Захарова.

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – политик была ее поклонницей и старалась не пропускать ни одного спектакля, где играла актриса.

Напомним, Инна Чурикова ушла из жизни 14 января на 80-м году жизни. Легенде театра и кино было 79 лет. Инна Михайловна встречала новый год с родными - мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном Панфиловым.