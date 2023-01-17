Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ответ на девятый пакет антироссийских санкционных ограничений Европейского союза Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Такое заявление во вторник, 17 января, сделали в МИД РФ.

В своем сообщении российское внешнеполитическое ведомство называет девятый пакет санкций, принятый странами Евросоюза 16 декабря 2022 года, нелегитимными, а также «подрывающими международно-правовые прерогативы» Совбеза ООН.

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым … запрещен въезд на территорию нашего государства», - сказано в заявлении министерства

Уточняется, что ограничительные меры вводятся в отношении о руководства силовых ведомств стран Евросоюза, которые задействованы в подготовке украинских войск в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Киеву.

Кроме того, санкции распространяются на европейские государственные и коммерческие структуры, производящие и поставляющие оружие и военную технику Украине, а также в отношении граждан Евросоюза, «замеченных в систематической публичной антироссийской риторике». «Ограничения распространены и на отдельных депутатов Европарламента», - уточняет ведомство.