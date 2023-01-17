На Украине все чаще проходят марши вдов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зеленскому все тяжелее скрывать потери среди украинских войск, число пропавших без вести солдат будет только расти, об этом заявила в своем Telegram-канале омбудсмен ДНР Дарья Морозова, комментируя марши вдов на Украине.

«Зеленскому и его подельникам все тяжелее скрывать потери среди вооруженных формирований Украины. А они, судя по неосторожным заявлениям западных бенефициаров, чудовищные. И при таком отношении украинской власти к своему народу продолжат расти", - написала Морозова.

Морозова уточнила, что в регионах Украины все чаще проходят так называемые марши вдов. Женщины выходят на митинги для того, чтобы добиться от власти ответов о пропавших без вести военнослужащих.

По мнению омбудсмена, они вряд ли получат от украинской власти ответы на вопросы, поскольку Киев будет и дальше пытаться замалчивать эту тему любыми способами.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что ВСУ потеряли в боях за Соледар около 25 тысяч человек.

Мирошник отметил, что Украина заплатила за «политическую целесообразность» сохранения Соледара несоизмеримую с реальностью цену. За удержание города с некогда десятитысячным населением они положили в два с половиной раза большее число военных».

По его мнению, потери под Соледаром «отразятся на дальнейшей боеспособности ВСУ».

30 ноября 2022 года глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине погибли не менее 100 тысяч военных. То есть сто тысяч погибших военных – это нижняя планка.

28 декабря 2022 года командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что с начала СВО на территории незалежной потери украинские сил приблизились к 200 тысячам человек личного состава.

Алаудинов уточнил, что российские войска намерены «двигать вперед аккуратно, но уверенно».