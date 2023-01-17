Три самолета AWACS НАТО прибыли в Бухарест из Германии для наблюдений за “российской военной активностью”

Три самолета AWACS НАТО прибыли в Бухарест из Германии Фото: Shutterstock

Три самолета дальнего обнаружения AWACS прибыли сегодня, 17 января, из Германии в Румынию, чтобы наблюдать за действиями на восточном фланге, об этом сообщил глава румынского минобороны Анджел Тылвэр.

В НАТО ранее сообщили, что намерены перебросить 17 января из Германии в Румынию самолеты для наблюдения за "российской военной активностью".

"Самолеты AWACS прибыли в Бухарест, отсюда они будут передавать сведения НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях на границе альянса", - рассказал журналистам Тылвэр.

Также он добавил, что в свете спецоперации России на Украине "НАТО будет наблюдать за военными действиями на восточном фланге при помощи самолетов AWACS".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 января 2023 года публикует сайт KP.RU.