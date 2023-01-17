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НовостиПолитика17 января 2023 14:05

Песков заявил, что совещание Путина по экономическим вопросам не является подготовкой к посланию

Это разные процессы, отметил пресс-секретарь главы государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков заявил, что совещание Путина по экономическим вопросам не является подготовкой к посланию

Песков заявил, что совещание Путина по экономическим вопросам не является подготовкой к посланию

Фото: REUTERS

Совещание по экономическим вопросам, которое провел во вторник, 17 января, президент России Владимир Путин, нельзя считать подготовкой к его посланию Федеральному Собранию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Это разные процессы», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт KP.RU, в конце декабря 2022 президент России во время пресс-подхода заявил журналистам, что послание Федеральному Собранию состоится в 2023 году. Путин объяснил отсутствие послания в 2022 году тем , что динамика событий очень большая, в связи с чем было сложно зафиксировать в момент времени результаты и конкретные планы.

Во вторник, 17 января, Песков сообщил, что Кремль своевременно объявит о сроках послания Владимира Путина Федеральному Собранию.