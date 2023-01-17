Еврокомиссия планирует ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро кредитов с марта 2023 года Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) планирует с марта 2023-го года ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи, рассчитанного на текущий год, об этом говорится в релизе ЕК.

"Выплаты Украине в рамках инструмента "Макрофинансовая помощь плюс" на сумму 1,5 миллиарда евро в месяц продолжится с марта", - уточняется в сообщении.

Также в документе отмечается, что средства призваны “помочь Устране удовлетворить ее насущные краткосрочные потребности в финансировании”.

Напомним, Европейский союз во вторник, 17 января 2023 года, перевел Киеву 3 млрд евро, которые стали первым траншем в рамках программы кредитной макрофинансовой помощи Украине на общую сумму 18 млрд евро.

Ранее Европарламент одобрил пакет помощи Украине до 18 млрд евро на 2023 год.