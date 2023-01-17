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НовостиПолитика17 января 2023 14:16

Стратегические ракетоносцы «Белые Лебеди» совершили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном

Два ракетоносца ТУ-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном
Сергей ГАПЧУК
Стратегические ракетоносцы «Белые Лебеди» совершили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном

Стратегические ракетоносцы «Белые Лебеди» совершили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов», - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2022 года построенный с нуля в современной России стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет.

В сообщении Ростеха указывалось, что 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут.

В ведомстве подчеркивали, что в ходе полета летчики-испытатели выполняли маневры, чтобы проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Кроме того, в Ростехе отметили, что Ту-160М сохраняет внешний облик техники своей платформы, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в состав дальней авиации России в 2022 году вошли два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160м.