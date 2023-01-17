Стратегические ракетоносцы «Белые Лебеди» совершили десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов», - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2022 года построенный с нуля в современной России стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет.

В сообщении Ростеха указывалось, что 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» Объединенной авиастроительной корпорации совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. Полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут.

В ведомстве подчеркивали, что в ходе полета летчики-испытатели выполняли маневры, чтобы проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Кроме того, в Ростехе отметили, что Ту-160М сохраняет внешний облик техники своей платформы, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в состав дальней авиации России в 2022 году вошли два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160м.