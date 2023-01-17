Центробанк РФ запускает валютный инструмент по продаже юаней Фото: Артем КИЛЬКИН

Банк России с четверга, 19 января, запускает новый инструмент постоянного действия – валютный своп. Он предназначен для совершения сделок с юанями.

«Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней – сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день», – сказано на сайте регулятора.

Как отметили в Центробанке, значимость обмена рублей на юани для функционирования других сегментов финансового рынка значительно выросла. Это связано с активным расширением прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями, объяснили в ЦБ.

Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов, сообщил регулятор. В Центробанке добавили, что максимальный лимит по данному инструменту будет установлен в размере 10 миллиардов юаней, но может корректироваться при необходимости.

Как писал сайт KP.RU, ранее Банк России решил возобновить покупку иностранной валюты на российском рынке. Операции по покупке валюты проводятся в инструменте «китайский юань – рубль». Проведение операций будет осуществляться для поддержания финансовой стабильности, объяснили в ЦБ.