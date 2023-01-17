На Крымском мосту возобновили движение, приостановленное из-за ремонта 17 января 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное во вторник, 17 января, в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса России.

«Сегодня в 16:50 по московскому времени возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», - сказано в сообщении.

Как писал сайт KUBAN.KP.RU, 14 января 2023 года министерство транспорта РФ сообщило, что движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено.

Отмечалось, что автомобильное движение приостановливали с 04:00 14 января. Легковушки и автобусы не могли проехать из-за ремонтно-восстановительных работ. Планировалось, что мост будет перекрыт до 16:00.

В сообщении указали, что 14 января 2023 года в 12:10 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами.