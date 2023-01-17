Вандалы разрисовали памятник Пушкину в Кривом Роге Фото: из соцсетей

Вандалы осквернили памятник российскому поэту Александру Пушкину в украинском Кривом Роге. Об этом пишет местное издание «Первый криворожский».

«В Кривом Роге неизвестные разрисовали памятник Пушкину, который находится на одноименной улице», - написано на сайте издания.

Напомним, в конце декабря 2022 года вандалы разрисовали самый большой памятник Александру Пушкину на Украине, расположенный в одноименном парке в Киеве, написав на нем «Памятник культурной экспансии» и «Палач». Кроме того, памятники российскому поэту были демонтированы во многих украинских городах, в том числе в Житомире, Харькове, Кременчуге и Тульчине.

Как писал сайт KP.RU, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в рамках кампании дерусификации на Украине доберутся и до писателя Николая Гоголя после того, как закончат с переименованием улиц имени Пушкина.