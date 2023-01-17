Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире17 января 2023 14:38

Вандалы разрисовали памятник Пушкину в Кривом Роге

Монумент находится на одноименной улице
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Вандалы разрисовали памятник Пушкину в Кривом Роге

Вандалы разрисовали памятник Пушкину в Кривом Роге

Фото: из соцсетей

Вандалы осквернили памятник российскому поэту Александру Пушкину в украинском Кривом Роге. Об этом пишет местное издание «Первый криворожский».

«В Кривом Роге неизвестные разрисовали памятник Пушкину, который находится на одноименной улице», - написано на сайте издания.

Напомним, в конце декабря 2022 года вандалы разрисовали самый большой памятник Александру Пушкину на Украине, расположенный в одноименном парке в Киеве, написав на нем «Памятник культурной экспансии» и «Палач». Кроме того, памятники российскому поэту были демонтированы во многих украинских городах, в том числе в Житомире, Харькове, Кременчуге и Тульчине.

Как писал сайт KP.RU, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в рамках кампании дерусификации на Украине доберутся и до писателя Николая Гоголя после того, как закончат с переименованием улиц имени Пушкина.