Глава МВФ прогнозирует ускорение роста мировой экономики в 2024 году Фото: REUTERS

Темпы роста мировой экономики ускорятся в 2024 году, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«В 2023 году рост существенно замедлится. По прогнозам МВФ, темп снизится на половину процентного пункта по сравнению с 2022. Тем не менее в 2024 году мы наконец увидим ускорение роста мировой экономики», – сказал она в интервью телеканалу CNBC.

Глава МВФ предупредила центральные банки о необходимости быть осторожными, поскольку инфляция остается достаточно высокой. Георгиева также высказала мнение, что экономика Китая может вырасти на 4,4% при ослаблении коронавирусных ограничений. Вместе с тем, времена, когда на КНР приходилось 40% роста ВВП в мире, не вернутся, заявила она.

Напомним, ранее в МВФ заявили, что половина стран Евросоюза окажутся в рецессии в 2023 году из-за ситуации на Украине.