Суд на Украине заочно арестовал Януковича по делу о стрельбе на "майдане" в феврале 2014 года

Виктор Янукович, фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения экс-главе Украины Виктору Януковичу в виде содержания под стражей по делу о стрельбе на "майдане" в феврале 2014-го года. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

"Суд дал разрешение на арест бывшего президента по делу о расстреле митингующих. При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины", - отмечается в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора.

Ранее Янукович предсказал Украине потерю государственности и слияние с Польшей Состояние экономики Украины не позволит ей защитить свою независимость, заявил политик.

Также ранее сайт KP.RU писал, что Янукович боится полного уничтожения Украины.