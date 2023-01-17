Путин заявил, что 2022 год был для России “очень сложным”

Владимир Путин Фото: REUTERS

Для России 2022-й год оказался очень сложным, но стране удалось пройти через те риски, которые неожиданно возникали, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сегодня, 17 января.

"2022 год был для нас очень сложным, и у нас получилось пройти через те риски, которые возникли в значительной степени неожиданно", - сказал глава государства, подчеркнув, что риски были преодолены "достаточно успешно".

Также глава государства добавил, что в настоящее время российские власти приблизительно осознают, какие риски будут в 2023 году.

Ранее Путин потребовал отказаться от экспорта круглого леса из России. Все нужно поставлять на внутренний рынок, подчеркнул президент РФ.

Кроме этого, Путин заявил о росте добычи нефти в России на 2%. Это произошло, несмотря на санкции, отметил президент РФ.