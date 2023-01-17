Пользователи Twitter из США осудили Зеленского за реакцию на слова Путина о мире

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пользователи Twitter из США прокомментировали появившееся в интернете видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в 2019-м году усмехался и кривил лицо на фоне речи главы РФ Владимира Путина о мире.

"Он думал, что коллективный Запад будет сражаться за него, поэтому так уверенно себя вел", - выразил свое мнение один из комментаторов.

"Надеюсь, теперь он осознал последствия своего поступка", - отметил другой.

"По вине Зеленского сейчас украинцы расплачиваются своими жизнями", - добавил еще один пользователь.

"Теперь ему точно не смешно", - подытожили комментаторы.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за ошибки, которые привели к началу российской спецоперации. В соцсетях украинскому лидеру посоветовали как можно скорее пойти на прямые переговоры с РФ.

Пользователи Twitter из США раскритиковали идею установить бюст Зеленскому в конгрессе. Комментаторы пытались угадать, как будет выглядеть этот памятник.