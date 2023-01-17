Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Импортозамещение в высокотехнологических отраслях следует продолжить, заявил президент России Владимир Путин.

"Я очень рассчитываю и на то, что Андрей Рэмович (Белоусов - прим. ред.) продолжит и работу по импортозамещению в высокотехнологических областях", - сказал глав агосударства на совещании по экономическим вопросам сегодня, 17 января.

Также Путин добавил, что власти предусматривают ресурсы на цели нацразвития, "и все это развивается довольно эффективно".

Также российский лидер в ходе совещания заявил, что 2022 год был для России “очень сложным”. При этом стране удалось пройти через неожиданные риски, отметил президент РФ. Также Путин добавил, что в настоящее время российские власти приблизительно осознают, какие риски будут в 2023 году.

Ранее Владимир Путин потребовал отказаться от экспорта круглого леса из России. Все нужно поставлять на внутренний рынок, подчеркнул президент РФ.