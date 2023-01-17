Путин призвал «не завышать и не занижать» оценку перспектив развития экономики России Фото: REUTERS

При оценке перспективы развития экономики России важно «ничего не завышать и не занижать», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Очень важно ничего не завышать, не занижать, не преувеличивать, но и не преуменьшать, но здесь важно все реально посчитать», – сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Напомним, президент заявил, что для России 2022 год оказался очень сложным, но стране удалось пройти через те риски, которые неожиданно возникали. Также глава государства добавил, что в настоящее время российские власти приблизительно осознают, какие риски будут в 2023 году.

Глава государства также обратил внимание, что снижение ВВП России за 11 месяцев 2022 года оказалось ниже ожидаемого – 2,1% вместо прогнозируемых 2,5%. Он призвал направить усилия на то, чтобы позитивная динамика сохранилась.