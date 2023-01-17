Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы (СЕ) в отношении РФ.

Как сказано законопроекте, размещенном на сайте Госдумы, международные договоры перестают действовать в отношении России в связи с прекращением ее членства в СЕ. В частности, документ касается таких договоров, как устав Совета Европы от 5 мая 1949 года и генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах СЕ от 2 сентября 1949 года.

Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. Как писал сайт KP.RU, 10 марта 2022 Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва больше не намерена участвовать в Совете Европы, указав на то, что недружественные российской стороне государства продолжают «линию на разрушение» совета.

В конце прошлого года правительство России предложило Путину прекратить действие договоров СЕ в отношении РФ.