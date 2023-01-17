Украинская разведка не доложила Зеленскому важное сообщение

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Главное разведывательное управление Украины не смогло предупредить украинского лидера Владимира Зеленского о новых ракетных ударах по стратегическим объектам страны. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Разведка ничего не доложила… Они ничего не знали о том, что готовится удар ракетами, что они спокойно долетают до Киева, до Львова, до Луцка, до Житомира, до Ровно", - отметил эксперт.

Также он добавил, что украинские чиновники и кабмин любыми способами стремятся отвлечь внимание населения от удара по Киеву, Киевской области и по критически важным энергообъектам.

Ранее экономист Соскин назвал Зеленского клоуном после заявления о будущем Украины. Также эксперт заявил, что президент Украины - неопытный руководитель.

Также ранее Соскин предрек развал фронта после поражения Украины в Соледаре. Советник бывшего президента Украины Кучмы обвинил Зеленского в том, что он загнал страну в тупик.

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