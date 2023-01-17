Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции о пресечении терроризма Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу о денонсации Европейской конвенции о пресечении терроризма

«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года», – сказано в документе на сайте Госдумы.

Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. Как писал сайт KP.RU, 10 марта 2022 Министерство иностранных дел РФ заявило, что Москва больше не намерена участвовать в Совете Европы, указав на то, что недружественные российской стороне государства продолжают «линию на разрушение» СЕ и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

До этого министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо сообщил о приостановке прав России в Совете Европе на фоне ситуации на Украине.