Секретарь Генсовета «Единой России» Турчак призвал создать условия для возвращения уехавших россиян

Власти РФ должны создать условия для возвращения в страну уехавших россиян, считает секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Наша задача в том, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких. За исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооруженных сил», – заявил он в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что власти России должны поступать так, чтобы уехавшие из страны граждане захотели вернуться обратно. По его мнению, для этого в РФ должны создаваться необходимые условия.

Ранее президент России Владимир Путин отказался давать оценку тем, кто покинул страну после в начале осени 2022 года. При этом он предположил, что «может быть, кто-то считает, что это даже не их страна».