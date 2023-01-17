В Верховной раде планируют разорвать дипотношения с Белоруссией Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о регистрации петиции на сайте Владимира Зеленского с призывом разорвать дипломатические отношения с Белоруссией.

«Украина должна разорвать дипломатические отношения с Беларусью! Вы согласны? Если да – обязательно подпишите петицию», - заявил Гончаренко в Telegram-канале.

Он заявил, что Белоруссия предоставляет вооруженным силам России доступ к своей территории.

Как писал сайт KP.RU, 26 августа 2022 года депутат Гончаренко заявлял, что русофобия остается единственной возможной политикой для Украины.

На заседании городского совета Риги он сказал, что Украину и Латвию обвиняют в русофобии — но это единственная возможная для нас политика.

Он добавил, что реализуемая Киевом русофобия якобы не направлена против этнических русских. По его словам, так Украина борется с "Российской империей".

Ранее глава департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде заявил, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже превращается в политическую идеологию некоторых стран.