В МВФ заявили, что глобальная инфляция будет замедляться в 2023 и 2024 годах Фото: REUTERS

Глобальная инфляция будет замедляться в 2023 и 2024 годах, об этом заявила первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда Гита Гопинат, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Если наши прогнозы верны, в этом и следующем году инфляция в глобальном масштабе замедлится», - сказала Гопинат.

Она отметила, что за последнее время произошло множество событий, которых никто не ожидал, «так что все может пойти ужасно неправильно».

По словам Гопинат, необходимо радоваться тому факту, что инфляция возвращается к разумному уровню.

Как писал сайт KP.RU, 17 января 2023 года директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что темпы роста мировой экономики ускорятся в 2024 году.

Она подчеркнула, что в 2023 году рост существенно замедлится. По прогнозам МВФ, темп снизится на половину процентного пункта по сравнению с 2022. Тем не менее в 2024 году мы наконец увидим ускорение роста мировой экономики.

Глава МВФ предупредила центральные банки о необходимости быть осторожными, поскольку инфляция остается достаточно высокой.

По словам Георгиевой, экономика Китая может вырасти на 4,4% при ослаблении коронавирусных ограничений. Вместе с тем, времена, когда на КНР приходилось 40% роста ВВП в мире, не вернутся.