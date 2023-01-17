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НовостиЭкономика17 января 2023 17:14

Глава МВФ считает конфликт на Украине одним из главных рисков для мировой экономики

Боевые действия оказывают разрушительное воздействие на доверие потребителей и бизнеса, заявила она
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МВФ считает конфликт на Украине одним из главных рисков для мировой экономики

Глава МВФ считает конфликт на Украине одним из главных рисков для мировой экономики

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная спецоперация на Украине представляет один из главных рисков для мировой экономики, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы видим три очень важных вызова. Во-первых, боевые действия все еще продолжается. Пока они продолжаются, оказывают разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса», – заявила она в ходе выступления на форуме в Давосе.

Боевые действия, по словам Георгиевой, оказывают влияние и на «кризисную инфляцию стоимости жизни». Доходы домохозяйств сильно упали, а процентные ставки находятся на уровне, которого не было в течение десятилетий, отметила глава МВФ.

По оценке МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится до 2,7%. В этой связи государствам следует обратиться друг к другу для обмена опытом в преодолении кризисных ситуаций, добавила Георгиева.

Напомним, глава МВФ прогнозирует ускорение роста мировой экономики в 2024 году.