Глава МВФ считает конфликт на Украине одним из главных рисков для мировой экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная спецоперация на Украине представляет один из главных рисков для мировой экономики, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы видим три очень важных вызова. Во-первых, боевые действия все еще продолжается. Пока они продолжаются, оказывают разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса», – заявила она в ходе выступления на форуме в Давосе.

Боевые действия, по словам Георгиевой, оказывают влияние и на «кризисную инфляцию стоимости жизни». Доходы домохозяйств сильно упали, а процентные ставки находятся на уровне, которого не было в течение десятилетий, отметила глава МВФ.

По оценке МВФ, рост мировой экономики в 2023 году замедлится до 2,7%. В этой связи государствам следует обратиться друг к другу для обмена опытом в преодолении кризисных ситуаций, добавила Георгиева.

Напомним, глава МВФ прогнозирует ускорение роста мировой экономики в 2024 году.