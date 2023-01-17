Социолог объяснил, почему не нужно разрешать оплачивать маткапиталом коммуналку Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Госдуме предложили расширить применение материнского капитала и разрешить направлять его на оплату коммунальных услуг. На фоне роста платежей за коммуналку, это станет существенной помощью семьям. Но не все поддерживают инициативу.

Старший научный сотрудник института социологии Российской академии наук Александр Прудник полагает, что не нужно увязывать эти две составляющих.

Изначально у маткапитала была иная философия и теперь, расширяя его использование, теряется основная цель.

- Изначально маткапитал вводился, чтобы семьи с детьми могли приобретать то, на что сложно скопить деньги. Дополнительные возможности трат размывают эту идею, - говорит эксперт «Абзацу».

Если ввести такое послабление, то капитал превратится в обычную выплату и никак не приведет в конечном счете к улучшению благосостояния семей с детьми.

По мнению эксперта, куда действеннее создать систему, которая позволит семьям получать компенсации.

- Макая форма поддержки будет иметь позитивные социально-демографические последствия. Но есть свои нюансы, как быть с семьями, которые живут на съемном жилье, - задается вопросом Прудник.