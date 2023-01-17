Миссия МАГАТЭ прибыла Ровенскую АЭС Фото: пресс-служба Ровенской АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла на Ровенскую атомную электростанцию на Украине, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС. В ближайшие дни у нас будут представители на всех украинских АЭС. Они окажут техническую помощь и помогут уменьшить ядерную опасность во время продолжающегося конфликта», – написал глава МАГАТЭ в Twitter.

Напомним, ранее Гросси объявил о начале работы миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС.

Как писал сайт KP.RU, гендиректор МАГАТЭ и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о том, что агентство обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны.

В ноября 2022 совет МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России отказаться от Запорожской АЭС.