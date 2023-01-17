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НовостиПолитика17 января 2023 18:23

Косачев заявил, что прекращение действия договоров Совета Европы устраняет юридические коллизии

Права и интересы граждан остаются защищенными российским законодательством
Сергей ГАПЧУК
Косачев заявил, что прекращение действия договоров Совета Европы устраняет юридические коллизии

Косачев заявил, что прекращение действия договоров Совета Европы устраняет юридические коллизии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в России устраняет юридические коллизии после выхода из СЕ, права и интересы граждан остаются защищенными российским законодательством, об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«В этом смысле ничего нового не происходит. Законопроект, внесенный президентом, устраняет возникшие вследствие этого юридические коллизии именно в нашем, российском правовом поле», - сообщил Косачев.

Он уточнил, что права и интересы граждан России, как уже неоднократно разъяснялось, надежно защищены еще более строгими нормами собственно российского законодательства.

Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что постановка вопроса об отмене оплаты иностранными авиакомпаниями за право пролета над территорией России в корне неверна.

Косачев отметил, что в настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС.

Он отметил, что сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти».

Сенатор уточнил, что речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты.