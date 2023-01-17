Косачев заявил, что прекращение действия договоров Совета Европы устраняет юридические коллизии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в России устраняет юридические коллизии после выхода из СЕ, права и интересы граждан остаются защищенными российским законодательством, об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«В этом смысле ничего нового не происходит. Законопроект, внесенный президентом, устраняет возникшие вследствие этого юридические коллизии именно в нашем, российском правовом поле», - сообщил Косачев.

Он уточнил, что права и интересы граждан России, как уже неоднократно разъяснялось, надежно защищены еще более строгими нормами собственно российского законодательства.

Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что постановка вопроса об отмене оплаты иностранными авиакомпаниями за право пролета над территорией России в корне неверна.

Косачев отметил, что в настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС.

Он отметил, что сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти».

Сенатор уточнил, что речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты.