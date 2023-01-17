Минфин США вывел предоставление сельхозпродукции из-под санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов вывели из-под санкции в отношении России предоставление сельскохозяйственной продукции.

Как сказано в лицензии на сайте Министерства финансов США, ведомство разрешает транзакции, касающиеся предоставления сельхозпродукции. Ранее лицензия касалась производства, продажи или транспортировки такой продукции.

Также теперь разрешены транзакции, касающиеся любых клинических исследований. До этого Минфин позволял проводить транзакции только в отношении продолжающихся клинических испытаний и иной исследовательской медицинской деятельности. Сроки действия лицензии не называются.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 Министерство финансов США официально заявило о том, что Вашингтон разрешил поставлять российскую нефть в ряд европейских стран. В ведомстве объяснили, что на поставки нефти из России могут рассчитывать Болгария, Хорватия и все государства Европейского союза, у которых нет никакого выхода к морю.