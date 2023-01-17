Слуцкий допустил принятие законопроекта о прекращении действия договоров Совета Европы до середины февраля Фото: Евгения ГУСЕВА

Государственная дума может принять законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы (СЕ) в отношении России до середины февраля, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Внесенный президентом законопроект «О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы» будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Комитет по международным делам уже на этой неделе вынесет документ на Совет Думы для рассылки. Не исключаю его окончательного принятия на заседании палаты до середины февраля», – написал он в Telegram.

Как объяснил парламентарий, принятие документа только закрепит правовой аспект выхода России из СЕ. Депутат заверил, что денонсация соглашений не отразится отрицательно на соблюдении прав человека в России. Если понадобится, в Госдуме готовы усилить работу по совершенствованию законодательства в области защиты прав человека, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении РФ. Международные договоры перестают действовать в отношении России в связи с прекращением ее членства в СЕ, уточняется в документе. В частности, он касается таких соглашений, как устав Совета Европы от 5 мая 1949 года и генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах СЕ от 2 сентября 1949 года.