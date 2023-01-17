Посольство Украины направило Минску ноту протеста из-за сюжета на белорусском телевидении

Здание посольства Украины в Минске Фото: соцсети

Посольство Украины в Минске направило Министерству иностранных дел Белоруссии ноту протеста из-за сюжета на телеканале «Беларусь 1», в котором говорилось о вербовке наемников украинскими дипломатами.

«Автор утверждает, что посольство якобы является вербовочным центром для отправки наемников на Украину. Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Республики Беларусь», – написал украинский посол в Минске Игорь Кизим в Facebook*.

Как сообщил дипломат, в качестве доказательства в сюжете появился «некий грузин Георгий Заракишвили», который пытается попасть на Украину при помощи посольства с целью принять участие в боевых действиях. По словам Кизима, герой сюжета рассказывает об этом задержавшим его белорусским спецслужбам. Посол добавил, что это ложь и манипуляции.

Напомним, в понедельник, 16 января, в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» сообщили, что посольства Украины по всему миру вербуют наемников для участия в боевых действиях. Журналисты заметили, что Украина на сегодняшний день является центром притяжения для тысяч наемников со всего мира.

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