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НовостиПолитика17 января 2023 19:19

Глава МВФ напомнила участникам форума в Давосе о песне «Хотят ли русские войны»

Георгиева призвала как можно быстрее найти решения конфликта на Украине
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева

Фото: REUTERS

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе форума в Давосе вспомнила песню «Хотят ли русские войны».

«Есть знаменитая русская песня – «Хотят ли русские войны». Главный посыл этой песни – нет, не хотят. Чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этому, тем лучше для всех. Конечно, это будет прекрасной новостью для мировой экономики», – сказала она.

Георгиева заявила, что большинство русских считают себя отличными от народов остального мира, хотя раньше большинство из них считали себя европейцами. Вместе с тем глава МВФ призвала страны Запада не разжигать русофобию и не причислять всех жителей России к согласным со спецоперацией на Украине.

Напомним, директор-распорядитель на форуме в Давосе заявила, что военная спецоперация на Украине представляет один из главных рисков для мировой экономики.