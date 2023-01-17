Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал о панике в рядах ВСУ из-за наступления российских войск

Экс-советник Пентагона заявил о панике в рядах ВСУ из-за наступления российских войск Фото: REUTERS

В рядах Вооруженных сил Украины наступила паника из-за тяжелой ситуации, вызванной наступлением российских войск, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинские врачи перегружены из-за количества поступающих раненых и необходимости вытаскивать их с поля боя. Есть огромное число украинских солдат, которых заставляют надеть на себя военную форму и идти на фронт с относительно слабой подготовкой. Они попадают под сильнейший огонь, а потом осознают, что офицеры их бросили», – сказал он в эфире YouTube-канала Redacted.

Как сообщил полковник, часть военнослужащих ВСУ сдается в плен, часть бежит с поля боя и попадает к украинской полиции, которая казнит их за дезертирство. По мнению Макгрегор, украинское военное командование посылает призванных в армию на смерть для того, чтобы доказать США, НАТО и Евросоюзу, что деньги идут куда нужно. Ситуация в рядах ВСУ пугающая, заключил он.

Напомним, ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, заявил, что командование ВСУ перебрасывает в район Артемовска (Бахмута) дополнительные спецподразделения для удержания города.