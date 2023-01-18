В Пентагоне сообщили о начале обучения украинских военных применению систем ПРО Patriot

В Пентагоне заявили, что украинские военные приступили к обучению на американской военной базе. Фото: REUTERS

Группа украинских военных начала обучение применению систем ПРО Patriot в Соединенных Штатах. Об этом во вторник 17 января заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Эта подготовка продлится несколько месяцев. Обучение пройдут от 90 до 100 украинцев», - сказал Райдер во время регулярного брифинга, уточнив, что украинские военнослужащие проходят подготовку на базе Форт-Силл в штате Оклахома.

Тем временем Американский сенатор Натан Дам потребовал не пускать украинских военных на территорию штата Оклахома. Сенатор заявил, что опасается непрофессионализма украинских военных и возможности совершения ими фатальных ошибок во время обучения в Оклахоме.

Украинские военные прибыли в Оклахому 16 января 2023 года.

Посол России в Вашингтоне Антонов ранее заявил, что решение США обучать украинских военных работе с Patriot подтверждает участие США в конфликте.

Повлияют ли поставки Украине ПРО Patriot на ход спецоперации и чем может ответить Россия, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена увеличить количество передаваемых Украине систем ПВО Patriot.