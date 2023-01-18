Кадыров: чеченский спецназ взял опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении

Кадыров рассказал о взятии чеченским спецназом стратегически важного опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы чеченского полка спецназа «Север-АХМАТ» взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении. Об этом сообщил во вторник 17 января глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, большая часть бойцов украинских вооруженных формирований уничтожена или взята в плен.

«Данный рубеж обороны был стратегически важен и его взятие является существенным успехом на Марьинском фронте», - написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что чеченские военнослужащие оказывали медпомощь пленным под артобстрелом.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили украинские гаубицы «Краб» и М109 «Паладин». Речь идет о военной техники производства Польши и США.

Также сообщалось, что армия России уничтожила украинский склад с вооружением в Харьковской области. В Харьковской области был поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

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