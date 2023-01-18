Врач предупредил, что холодовой шок от купания в проруби может вызвать головокружение Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-терапевт Александр Лаврищев предупредил россиян о последствиях холодового шок от купания в проруби.

По его словам, это может вызвать головокружение, резкое повышение артериального давления, остановку дыхания. Об этом пишет Газета.Ru.

- Холодовой шок - потенциально опасная для жизни ситуация, которая может возникнуть, если человек резко погрузится в холодную воду. Спустя несколько секунд после погружения могут возникнуть такие симптомы, как тахикардия, повышение давления, остановка дыхания и потеря контроля над телом, - объяснил доктор.

Также он добавил, что такое состояние приводит к тому, что организм теряет тепло быстрее, чем может его вырабатывать. Кроме того, он призвал граждан не окунаться в прорубь без подготовки.

Накануне RT писал, что врач Ирина Ярцева заявила, что беременным женщинам не стоит окунаться в прорубь во время крещенских купаний. По её словам, нежелательно купаться в проруби и при наличии хронического процесса в стадии обострения.