Аналитик Андрианов предрек скорый рост цен на газ в Европе Фото: REUTERS

Эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Валерий Андрианов прокомментировал низкие цены на газ в Европе.

По его мнению, такая ситуация будет наблюдаться не долго и скоро, согласно его прогнозу, цены пойдут вверх.

- Благодаря тому, что все-таки хранилища в прошлом году удалось заполнить российским газом, еще до того, как произошли взрывы на "Северных потоках", и благодаря теплой погоде цены относительно низкие, - объяснил эксперт в беседе с изданием Lenta.ru.

Он также добавил, что рынок газа имеет цикличную структуру.

- Эти цены, наверняка, в ближайшее время, уже весной, серьезно пойдут вверх. Как только начнется новая закачка газовых хранилищ, - пояснил он.

До этого "Известия" писали, что цены на природный газ в Европе упали до самого низкого уровня с сентября 2021 года и 17 января в моменте падали ниже 600$ за тыс. куб. м, но в итоге снова стали повышаться, прибавив 4,6%.

Также телеканал "360" сообщал, что цены на газ на европейской бирже впервые с 31 августа упали на 3%, и это связано с рядом причин. Как пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, одна из причин - низкий спрос в Китае.