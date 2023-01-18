Экс-госсекретарь США Киссинджер считает вступление Украины в НАТО более целесообразным, чем ее нейтральный статус

Киссинджер в Давосе назвал неактуальной идею нейтралитета Украины. Фото: REUTERS

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер назвал целесообразным вступление Украины в НАТО, а идею о нейтральном статусе Киева – неактуальной. Об этом Киссинджер сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он выступал в онлайн-формате.

«Идея нейтральной Украины в этих условиях более не имеет значения. Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием», - цитирует политика РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC заявил, что Украина де-факто стала членом Организации Североатлантического альянса.

«Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре», - сказал Резников.

Напомним, в сентябре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украиная в срочном порядке подает ускоренную заявку на вступление в НАТО.

Тем временем доктор политических наук Гусев назвал пять причин, почему Украина не нужна в НАТО.