Во Франции в возрасте 118 лет умерла старейшая жительница планеты Люсиль Рандон

Старейшая жительница планеты Люсиль Рэндон умерла в возрасте 118 лет. Фото: Twitter IanStFrance.

Во Франции умерла старейшая жительница планеты. Речь идет о 118-летней монахине сестре Андрэ, которую в миру звали Люсиль Рандон. О смерти Рандон сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя дома престарелых, где она проживала.

Сообщается, что Люсиль Рандон умерла во сне в ночь на вторник 17 января.

Люсиль Рандон получила статус старейшей жительницы планеты 26 апреля 2022 года после того, как в Японии скончалась Канэ Танака, которая с 2019 года считалась самым пожилым человеком не только в самой Японии, но и на всей планете.

Люсиль Рандон родилась во Франции 11 февраля 1904 года. Она работала гувернанткой, потом ушла в монахини и всю жизнь провела, ухаживая за сиротами и стариками. Французские СМИ писали, что престарелая монахиня позволяла себе баловаться шоколадом и красным вином.

В 2021 году Рандон перенесла коронавирус накануне своего 117-летия. Болезнь протекала бессимптомно.