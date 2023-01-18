Путин призвал ускорить реконструкцию дорог

Путин поручил ускорить реконструкцию дорог. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал ускорить реконструкцию и ремонт российских дорог. Об этом он заявил во вторник 17 января во время совещания по экономическим вопросам, подчеркнув, что это позволит улучшить связь между регионами Российской Федерации, в том числе и новыми. Стенограмма совещания, которое проходило в формате видеоконференции, доступна на официальном сайте Кремля.

«Качественные и безопасные дороги - это основа для запуска новых дополнительных инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, для строительства социальных объектов и жилых кварталов, для повышения связанности наших территорий, включая новые субъекты Федерации», - сказал президент.

Путин напомнил, что перечни мероприятий по приведению 85 процентов опорной дорожной сети в нормативное состояние утверждены и рассчитаны на пять лет и призвал реализовать намеченное опережающими темпами.

Также Путин заявил, что инфляция во втором квартале 2023 года может опуститься ниже 4% и отметил, что это важно для экономики и доходов граждан.

Как писал сайт KP.RU, 17 января Владимир Путин дал поручения поддержать положительную тенденцию экономического развития страны, отметив при этом проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в ряде российских регионов.

Также президент отметил, что добыча нефти в России выросла на 2%, несмотря на санкции.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что России следует отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок, этот процесс нужно максимально ускорить.