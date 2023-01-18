Премьер Нидерландов указал на необходимость будущего восстановления отношений с Россией

Премьер Нидерландов Рютте указал на необходимость восстановления отношений с Россией после урегулирования украинского конфликта. Фото: REUTERS

После завершения украинского конфликта Западу придется думать над тем, как восстановить отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время официального визита в США во вторник 17 января.

Рютте напомнил, что Россия занимает значительную часть как Европы, так и Азии.

«Россия никуда не денется, Россия - здесь, она всегда будет большой частью Европы, а также Азии. Это самая большая страна в мире… Если будут мирные переговоры по Украине и они завершатся успешно, то каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией», - цитирует РИА Новости выступление Рютте в американском аналитическом центре "Атлантический совет" в Вашингтоне.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг также призвал думать о будущем в отношениях с Россией.

Тем временем независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре заявила, что власти Соединенных Штатов ради поддержки своего имиджа скрывают, что население страны на самом деле желает налаживания отношений с Россией и Китаем.

Также сообщалось, что в 2022 году впервые в истории важность отношений с Россией вышла в Китае на первое место.