В ООН допустили, что новые украинские законопроекты ограничат свободу вероисповедания

В ООН заявили об обеспокоенности новыми украинскими законопроектами. Фото: REUTERS

Два новых украинских законопроекта могут подорвать право жителей страны на свободу вероисповедания. Об этом заявила помощница генерального секретаря ООН Илзе Брандс Керис во время заседания Совета Безопасности ООН.

«Мы обеспокоены, что два проекта — 8221 и 8262 — могут подрывать право на свободу религии или вероисповедания», - цитирует РИА Новости заявление Илзе Брандс Керис.

Также помощница генсека призвала обеспечить на Украине возможности без дискриминации исполнять право на свободу мнений, мирных собраний и вероисповедания.

Также Илзе Брандс Керис призвала Киев соблюдать нормы международного права при проведении обысков в церквях.

В то же время постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта из-за действий Киева и рассказал о навязывании верующим в Украине искусственно созданной провластной раскольнической церкви, а ООН призвала Киев соблюдать нормы международного права при проведении обысков в церквях.

Ранее сообщалось, что в украинскую Раду внесен законопроект о запрете Русской православной церкви.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение об ограничениях в отношении «связанных с Россией» религиозных организаций.