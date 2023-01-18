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НовостиПолитика18 января 2023 1:18

Блинкен считает неприемлемым требование Москвы к Киеву о признании новых территориальных реалий

По мнению госсекретаря США, российское требование к Киеву признать новые территориальные реалии мешает наладить переговорный процесс
Мария ПАВЛОВА
Блинкен считает неприемлемым требование Москвы о признании Киевом новых территориальных реалий.

Блинкен считает неприемлемым требование Москвы о признании Киевом новых территориальных реалий.

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает неприемлемым требование Москвы к Киеву о признании новых территориальных реалий и предполагает, что именно это требование якобы мешает наладить переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Об этом Блинкен сказал во время совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли.

«Русские стараются продвигать нарратив, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина, мы – нет. Это, разумеется, не соответствует действительности», - цитирует Блинкена РИА Новости.

Напомним, в конце сентября президент России подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее власти Крыма заявили, что Киевский режим и его зарубежные покровители должны компенсировать ущерб, нанесенный новым российским субъектам - ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонщине.

Тем временем Дмитрий Медведев заявил о необходимости распространить действие программы газификации на новые регионы России, а Путин поручил интегрировать новые регионы России в судебную систему страны в максимально сжатые сроки.